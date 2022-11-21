Литва отказалась передавать Украине гаубицы Panzerhaubitze 2000 и ЗРК NASAMS

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Литва отказалась от передачи Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

— Мы осуждали этот вопрос в закрытом формате — деталей, увы, не расскажем — у нас есть свои аргументы, свои предложения, — заявил он.

По словам литовского министра, республика уже передала Украине помощь на 640 миллионов евро. Кроме того, военная поддержка Киева Вильнюсом составила еще 232 миллиона евро.

Более актуальным вопросом для региона Анушаускас назвал приобретение новых систем ПВО, чем Литва сейчас и занимается, передает РИА Новости.

С началом специальной военной операции России на Украине многие страны Запада начали оказывать Киеву военную поддержку. Однако с затягиванием конфликта политики начали искать дипломатические пути решения ситуации.

Так, 7 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж выступает за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией. При этом он подчеркнул, что считает «поспешным выдвигать радикальные предварительные условия» для диалога.