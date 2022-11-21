Байден помиловал двух индеек в преддверии Дня благодарения

Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден традиционно «помиловал» двух индеек в преддверии Дня благодарения. Трансляция церемонии прошла в понедельник 21 ноября.

— Шоколад и Крошка, я помилую вас, — торжественно объявил птицам американский лидер.

Во время выступления Байден призвал американцев быть благодарными и объединиться, несмотря на бушующие в стране в последнее время распри, передает РИА Новости.

Традиция ежегодного преподнесения президенту США индейки в честь Дня благодарения появилась еще при 33-м президенте Гарри Трумэне. Ежегодно глава государства получал в дар индейку от союза птицепроизводителей. Сейчас птиц главе Белого дома поставляет Национальная Федерация Индеек.

Джон Кеннеди стал первым президентом, который решил помиловать преподнесенную ему индейку. В традицию это вошло в 1989 году при правлении Джорджа Буша — Старшего. С тех пор американский лидер традиционно «милует» подаренную ему птицу. Индейка после этого уже не рискует быть съеденной, а отправляется доживать свой срок в зоопарке.