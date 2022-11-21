Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Байден помиловал двух индеек в преддверии Дня благодарения

Евгений Белоусов
В мире
Байден помиловал двух индеек в преддверии Дня благодарения
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден традиционно «помиловал» двух индеек в преддверии Дня благодарения. Трансляция церемонии прошла в понедельник 21 ноября.

— Шоколад и Крошка, я помилую вас, — торжественно объявил птицам американский лидер.

Во время выступления Байден призвал американцев быть благодарными и объединиться, несмотря на бушующие в стране в последнее время распри, передает РИА Новости.

Традиция ежегодного преподнесения президенту США индейки в честь Дня благодарения появилась еще при 33-м президенте Гарри Трумэне. Ежегодно глава государства получал в дар индейку от союза птицепроизводителей. Сейчас птиц главе Белого дома поставляет Национальная Федерация Индеек.

Джон Кеннеди стал первым президентом, который решил помиловать преподнесенную ему индейку. В традицию это вошло в 1989 году при правлении Джорджа Буша — Старшего. С тех пор американский лидер традиционно «милует» подаренную ему птицу. Индейка после этого уже не рискует быть съеденной, а отправляется доживать свой срок в зоопарке.

день благодарения Джо Байден США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте