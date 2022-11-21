Пользователи Twitter раскритиковали премьера Испании за требование к Путину прекратить СВО

Фото: Администрация президента РФ

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали премьер-министра Испании Педро Санчеса, потребовавшего от президента России Владимира Путина прекратить спецоперацию ВС РФ на Украине.

Требование прекратить СВО Санчес озвучил на сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Отрывок своего выступления он опубликовал 21 ноября в Twitter.

«Именно такие высказывания по типу «оставьте Украину в покое» и привели Европу к нынешнему положению дел»; «Кто вы вообще такой, чтобы угрожать Путину в таком тоне?»; «Я требую, чтобы вы перестали быть смешными», — написали пользователи социальной сети.

Депутат французского Национального собрания и глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети Twitter заявил, что Франции нужно прекратить оказывать помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому после его попытки развязать мировую войну.

Он заявил о необходимости разработать план по мирному урегулированию кризиса и остановить поддержку Киева.