Звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс умерла на 48 году жизни

Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Американская актриса Никки Эйкокс, наиболее известная по роли демона Мэг в популярном сериале «Сверхъестественное», скончалась в возрасте 47 лет. Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказала невестка актрисы.

— Моя красивая, умная, энергичная, невероятно талантливая и любящая сводная сестра Никки Эйкокс Рааб скончалась вчера, — написала она в одной из своих социальных сетей.

В 2020 году у актрисы диагностировали лейкемию.

Никки Эйкокс родилась 26 мая 1975 года в Хеннесси, штат Оклахома. С самого детства будущая актриса увлекалась творчеством: она играла на пианино и участвовала в детских конкурсах красоты. Актерский дебют Эйкокс состоялся в 1997 году, она сыграла небольшую роль в фильме «Преодолевая гравитацию».

Первая волна популярности актрисы началась после того, как она исполнила роль экстрасенса Минкси Хейс в сиквеле культового фильма ужасов «Джиперс Криперс» в 2003 году.

Зрителям Эйкокс наиболее известна по роли демона Мэг Мастерс в первом сезоне популярного американского телесериала «Сверхъестественное».