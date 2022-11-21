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Звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс умерла на 48 году жизни

Евгений Белоусов
Общество
Звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс умерла на 48 году жизни
Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Американская актриса Никки Эйкокс, наиболее известная по роли демона Мэг в популярном сериале «Сверхъестественное», скончалась в возрасте 47 лет. Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказала невестка актрисы.

— Моя красивая, умная, энергичная, невероятно талантливая и любящая сводная сестра Никки Эйкокс Рааб скончалась вчера, — написала она в одной из своих социальных сетей.

В 2020 году у актрисы диагностировали лейкемию.

Никки Эйкокс родилась 26 мая 1975 года в Хеннесси, штат Оклахома. С самого детства будущая актриса увлекалась творчеством: она играла на пианино и участвовала в детских конкурсах красоты. Актерский дебют Эйкокс состоялся в 1997 году, она сыграла небольшую роль в фильме «Преодолевая гравитацию».

Первая волна популярности актрисы началась после того, как она исполнила роль экстрасенса Минкси Хейс в сиквеле культового фильма ужасов «Джиперс Криперс» в 2003 году.

Зрителям Эйкокс наиболее известна по роли демона Мэг Мастерс в первом сезоне популярного американского телесериала «Сверхъестественное».

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