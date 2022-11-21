В МАГАТЭ заявили, что ключевое оборудование ЗАЭС не пострадало после обстрелов

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В результате обстрелов ключевое оборудование Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не пострадало, угроза ядерной безопасности отсутствует. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном на сайте организации в понедельник, 21 ноября.

— Экспертная группа МАГАТЭ сегодня оценила степень ущерба, нанесенного в результате интенсивных обстрелов в минувшие выходные на ЗАЭС. Они смогли подтвердить, что, несмотря на силу обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным и не возникало непосредственных проблем с ядерной безопасностью, — говорится в сообщении.

Состояние шести блоков ЗАЭС оценивается как стабильное. Отработанное и свежее топливо не пострадало. Однако были выявлены повреждения резервуаров для хранения конденсата, дорожной инфраструктуры станции и технических зданий.

Существуют разные версии, почему ВСУ так рьяно пытаются взять эту электростанцию под контроль. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем могут быть причины, связано ли это с политической ситуацией в Америке и может ли ЗАЭС иметь какое-то отношение к созданию ядерного оружия.