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Акции протеста в поддержку России продолжаются в Лейпциге и других крупных городах Германии. Об этом в понедельник, 21 ноября, передает Financial Times.

— Мы хотим, чтобы разжигатели войн из НАТО перестали разжигать конфликт между Германией и Россией, между Украиной и Россией, — рассказала изданию одна из участниц протеста.

Протестующие немцы считают, что современная Германия окончательно превратилась в марионетку НАТО и Соединенных Штатов Америки. Они призывают правительство ФРГ пересмотреть свою санкционную политику, направленную против России.

В октябре в Германии почти семь тысяч человек вышли на протесты более чем в 15 городах восточной части Германии. В частности, жители требовали доступную для населения энергетическую политику, мирные переговоры, отмену антироссийских санкций, а также прекращение поставок вооружения Украине.

Кроме того, в Берлине прошла демонстрация против антикризисной политики правительства Германии. По данным правоохранительных органов Берлина, в акции приняли участие около 1400 человек.