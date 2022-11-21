Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финмониторинга политиков на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политиков и высших должностных лиц, что нарушает одно из основных условий для вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) в понедельник, 21 ноября.

— Несмотря на призывы наложить вето, президент Зеленский все же подписал закон, который фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Это одно из семи требований для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС, — говорится в сообщении.

Отмена мониторинга будет распространяться на политически значимых лиц. С момента подписания закона чиновники будут находиться под наблюдением только три года, по истечении которых они смогут легализовать любые средства. Подобные меры «фактически заблокировали» переговоры о вступлении Украины в ЕС, передает ТАСС.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что, несмотря на экономические проблемы внутри Европы, финансовую помощь Украине ЕС придется выделить, если этого потребует Вашингтон. По его словам, кризис в Евросоюзе с приближением зимы усиливается как в экономике, так и в энергетическом секторе.