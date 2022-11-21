Правительство ФРГ: Канцлер Германии общается с Владимиром Путиным на «вы»

Фото: bundeskanzler.de

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц при личном общении общается с президентом России Владимиром Путиным «на вы», сообщил журналистам в понедельник, 21 ноября, официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт.

Говоря о том, почему глава немецкого правительства обратился к Путину на «ты», пресс-секретарь кабмина заявил, что это было «риторической фигурой». По его словам, так Шольц пытался добиться от российского лидера вывода войск с территории Украины.

Также официальному представителю правительства ФРГ был задан вопрос, почему канцлер, говоря о президенте России в своих последних заявлениях использует лишь его фамилию и больше не называет титулов Владимира Путина.

— Если вы это заметили, я не хочу вас переубеждать. Однако я бы не стал выносить никаких суждений в отношении титула Владимира Путина со стороны федерального правительства, — ответил Хебештрайт, слова которого приводит РИА Новости.

Накануне Шольц заявил, что у России нет сильных союзников. Однако подобное замечание вызвало шквал критики в его адрес со стороны пользователей интернета.