Сборные США и Уэльса разошлись миром в первом туре Чемпионата мира по футболу

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Сборные Соединенных Штатов и Уэльса сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча прошла в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али». Финальный свисток главного арбитра Абдулрахмана Аль-Джассима зафиксировал на табло итоговый результат — 1:1.

Счет во встрече на 36-й минуте открыл форвард национальной команды США Тимоти Веа с передачи Кристиана Пулишича. На 81-й минуте матча валлиец Гарет Бэйл реализовал пенальти, который сам же и заработал.

В первой встрече группы B сборная Англии разгромила национальную команду Ирана со счетом 6:2 и возглавила тем самым турнирную таблицу. Во втором туре группового раунда американцы 25 ноября сыграют с англичанами, а валлийцам предстоит сразиться с Катаром.

Начало матча команд из Англии и исламской республики также отличилось нетипичным для международных соревнований событием: иранская сборная отказалась исполнять национальный гимн в поддержку жертв демонстраций в стране.