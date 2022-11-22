Зеленский призвал жителей Украины экономить на электричестве

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Украинский президент Владимир Зеленский несколько дней назад заявил, что энергосистеме страны был нанесен колоссальный ущерб. Политик призвал жителей государства сократить потребление электроэнергии.

— Системный ущерб нашей энергетике от ударов настолько значительный, что всем нашим людям и бизнесу надо быть очень экономными и распределять потребление по часам, — поделился украинский лидер.

Владимир Зеленский подтвердил, что крайне сложная ситуация с электричеством остается в Киеве и области. Кроме того серьезно пострадали Сумская, Тернопольская, Одесская, Винницкая, Сумская и Черкасская области.

В этих и некоторых других регионах восточноевропейского государства энергосистемы не выдерживают нагрузок, связанных с потреблением энергии населением страны, пишет РИА Новости.

В середине ноября Зеленский заявил, что почти десять миллионов жителей страны остались без электричества после массированных ракетных ударов, которые нанесла Россия по объектам энергетической инфраструктуры.