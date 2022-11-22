Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зеленский призвал жителей Украины экономить на электричестве

Егор Провоторов
В мире
Зеленский призвал жителей Украины экономить на электричестве
Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский несколько дней назад заявил, что энергосистеме страны был нанесен колоссальный ущерб. Политик призвал жителей государства сократить потребление электроэнергии.

— Системный ущерб нашей энергетике от ударов настолько значительный, что всем нашим людям и бизнесу надо быть очень экономными и распределять потребление по часам, — поделился украинский лидер.

Владимир Зеленский подтвердил, что крайне сложная ситуация с электричеством остается в Киеве и области. Кроме того серьезно пострадали Сумская, Тернопольская, Одесская, Винницкая, Сумская и Черкасская области.

В этих и некоторых других регионах восточноевропейского государства энергосистемы не выдерживают нагрузок, связанных с потреблением энергии населением страны, пишет РИА Новости.

В середине ноября Зеленский заявил, что почти десять миллионов жителей страны остались без электричества после массированных ракетных ударов, которые нанесла Россия по объектам энергетической инфраструктуры.

Украина Электричество Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте