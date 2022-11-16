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Зеленский заявил, что почти 10 миллионов украинцев остались без электричества

Юлия Курганова

Сюжет: 

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Зеленский заявил, что почти 10 миллионов украинцев остались без электричества
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что почти десять миллионов украинцев остались без электричества после массированных ракетных ударов, которые нанесла Россия по объектам энергетической инфраструктуры.

— Во многих городах и районах страны снова аварийные отключения электричества. Около десяти миллионов украинцев без света. Больше всего в Львовской, Киевской, Житомирской и Харьковской областях, — написал он в Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

Удары по энергосистеме Украины 15 ноября стали самыми массированными за всю историю спецоперации. Об этом заявил глава Минэнерго республики Герман Галущенко.

15 ноября заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация в стране критическая. Он добавил, что в Киеве в настоящее время вводят специальные графики аварийных отключений.

Молдавский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что после очередного обстрела Украины часть территории Молдавии осталась без света. Поставки электроэнергии прекратились из-за автоматического отключения одной из линий электропередачи, добавил он.

Украина Электричество Спецоперации Владимир Зеленский
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