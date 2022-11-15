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В Минэнерго Украины заявили о крупнейшем ударе по энергосистеме страны

Георгий Соланович

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В Минэнерго Украины заявили о крупнейшем ударе по энергосистеме страны
Фото: Unsplash

Удары по энергосистеме Украины 15 ноября стали самыми массированными за всю историю спецоперации. Об этом заявил глава Минэнерго республики Герман Галущенко.

— Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Введены аварийные отключения (электричества — прим. «ВМ»), — цитирует Галущенко ТАСС.

15 ноября заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация в стране критическая. Он добавил, что в Киеве в настоящее время вводят специальные графики аварийных отключений.

Молдавский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что после очередного обстрела Украины часть территории Молдавии осталась без света. Поставки электроэнергии прекратились из-за автоматического отключения одной из линий электропередачи, добавил чиновник.

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что удары России по объектам инфраструктуры Украины якобы являются ответом на речь президента республики Владимира Зеленского на саммите G20.

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