На Украине назвали удары по стране ответом на речь Зеленского на G20

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Удары России по объектам инфраструктуры Украины являются ответом на речь президента республики Владимира Зеленского на саммите G20. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак во вторник, 15 ноября.

— Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом, — цитирует Ермака РИА Новости.

Зеленский в процессе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение наступления мира внутри страны. По его мнению, для урегулирования ситуации Украине необходимо обеспечить ядерную, радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освободить пленных граждан, вернуть территориальную целостность страны и прекратить боевые действия.

15 ноября заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация в стране критическая. Он добавил, что в Киеве в настоящее время вводят специальные графики аварийных отключений.

Молдавский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что после очередного обстрела Украины часть территории Молдавии осталась без света. Поставки электроэнергии прекратились из-за автоматического отключения одной из линий электропередачи, добавил чиновник.