На Украине назвали удары по стране ответом на речь Зеленского на G20

Сюжет:Ситуация в Донбассе
Удары России по объектам инфраструктуры Украины являются ответом на речь президента республики Владимира Зеленского на саммите G20. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак во вторник, 15 ноября.
— Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом, — цитирует Ермака РИА Новости.
Зеленский в процессе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение наступления мира внутри страны. По его мнению, для урегулирования ситуации Украине необходимо обеспечить ядерную, радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освободить пленных граждан, вернуть территориальную целостность страны и прекратить боевые действия.
15 ноября заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация в стране критическая. Он добавил, что в Киеве в настоящее время вводят специальные графики аварийных отключений.
Молдавский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что после очередного обстрела Украины часть территории Молдавии осталась без света. Поставки электроэнергии прекратились из-за автоматического отключения одной из линий электропередачи, добавил чиновник.