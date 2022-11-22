Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали у берегов Камчатки

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Подземный толчок магнитудой 5,7 произошел утром во вторник, 22 ноября, в Камчатском заливе у восточного побережья одноименного полуострова, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По информации специалистов, землетрясение было зафиксировано в 9.45 по местному времени (00.45 по Москве). Подземные толчки произошли на расстоянии 83 километров от поселка Усть-Камчатск. Глубина их залегания составила 21 километр, говорится в сообщении службы, которое приводит РИА Новости.

В минувший понедельник, 21 ноября, представители Европейско-средиземноморского сейсмологического центра зарегистрировали землетрясение магнитудой шесть баллов у берегов греческого острова Крит. Эпицентр землетрясения располагался в 129 километрах северо-восточнее от Ираклиона. В этом городе проживает около 137 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 80 километров.