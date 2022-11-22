Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали у берегов Камчатки

Егор Провоторов
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали у берегов Камчатки
Фото: shutterstock

Подземный толчок магнитудой 5,7 произошел утром во вторник, 22 ноября, в Камчатском заливе у восточного побережья одноименного полуострова, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По информации специалистов, землетрясение было зафиксировано в 9.45 по местному времени (00.45 по Москве). Подземные толчки произошли на расстоянии 83 километров от поселка Усть-Камчатск. Глубина их залегания составила 21 километр, говорится в сообщении службы, которое приводит РИА Новости.

В минувший понедельник, 21 ноября, представители Европейско-средиземноморского сейсмологического центра зарегистрировали землетрясение магнитудой шесть баллов у берегов греческого острова Крит. Эпицентр землетрясения располагался в 129 километрах северо-восточнее от Ираклиона. В этом городе проживает около 137 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 80 километров.

Землетрясения Камчатский край полуостров Камчатка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте