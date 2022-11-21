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Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов острова Крит

Егор Провоторов
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов острова Крит
Фото: shutterstock

Землетрясение магнитудой 6 баллов зарегистрировали сейсмологи у берегов греческого острова Крит в понедельник, 21 ноября. Об этом сообщили представители Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По информации специалистов, эпицентр землетрясения располагался в 129 километрах северо-восточнее от Ираклиона. В этом городе проживает около 137 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 80 километров. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала, пишет ТАСС.

В начале ноября землетрясение магнитудой 4,7 произошло в курортной провинции Анталья в Турции. Об этом сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

26 сентября землетрясение магнитудой 4,7 произошло в северной части Сахалина. По данным специалистов, землетрясение случилось ночью. Эпицентр был расположен в 11 километрах северо-западнее села Адо-Тымово. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 17 километров.

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