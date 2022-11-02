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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Анталье

Евгений Жуков
В мире
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Анталье
Фото: shutterstock

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в курортной провинции Анталья в Турции. Об этом в среду, 2 ноября, сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, очаг землетрясения находился в районе города Кумлуджа, расположенного на западе от Антальи, передает РИА Новости.

26 сентября землетрясение магнитудой 4,7 произошло в северной части Сахалина. По данным специалистов, землетрясение случилось ночью.

Эпицентр был расположен в 11 километрах северо-западнее села Адо-Тымово. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 17 километров.

14 октября стало известно о произошедшем землетрясении магнитудой 5,9 в акватории озера Байкал в Иркутской области.

11 октября землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Купинском районе Новосибирской области, пострадавших, по предварительным данным, нет. От жителей населенных пунктов соседних Чистоозерного и Татарского районов поступали сообщения о небольших колебаниях земной поверхности.

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