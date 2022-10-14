Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на озере Байкал в Иркутской области

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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории озера Байкал в Иркутской области. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщило региональное МЧС РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что в 8:54 было зафиксировано сейсмособытие с последующими афтершоками.

— Эпицентр землетрясения — в акватории озера Байкал, в 19 километрах восточнее населенного пункта Большое Голоустное Иркутского района, — говорится в сообщении.

В Главном управлении МЧС России по Иркутской области развернули оперативный штаб, организовано взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами районов.

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11 октября землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Купинском районе Новосибирской области, пострадавших, по предварительным данным, нет. От жителей населенных пунктов соседних Чистоозерного и Татарского районов поступали сообщения о небольших колебаниях земной поверхности.

26 сентября землетрясение магнитудой 4,7 произошло в северной части Сахалина. По данным специалистов, землетрясение случилось ночью. Эпицентр был расположен в 11 километрах северо-западнее села Адо-Тымово. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 17 километров. По предварительной информации, в результате случившегося нет разрушений и пострадавших.