Четыре человека погибли в результате взрыва на севере Ирака

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Четыре человека погибли, еще более 20 пострадали в результате взрыва газа в студенческом общежитии, расположенном в провинции Дахук на севере Ирака, рассказал журналистам источник в иракских органах безопасности.

Газовая система сдетонировала в здании студенческого общежития в населенном пункте в северной части Ирака. Источник РИА Новости добавил, что причина детонации на данный момент остается неизвестной.

Это уже не первый подобный инцидент в Ираке за последние несколько дней. На прошлой неделе взрыв газового баллона привел к обрушению жилого дома в иракской провинции Сулеймания. В результате трагедии погибли 15 человек, пострадали еще 12.

В минувшее воскресенье, турецкая пресса со ссылкой на военное командование страны написала, что армия Турции проводит военно-воздушную операцию против курдских сил на севере Сирии и Ирака.