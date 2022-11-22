Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

FP: Дистанция между Францией и Германией увеличивается с каждой неделей

Егор Провоторов
В мире
FP: Дистанция между Францией и Германией увеличивается с каждой неделей
Фото: president.gov.ua

Ситуация на Украине обозначила глубокие стратегические разногласия между Парижем и Берлином, рассорив их как никогда прежде, написала в понедельник, 21 ноября, обозреватель журнала Foreign Policy Каролин де Грюйтер.

По ее словам, тот факт, что Германия внезапно все чаще стала выступать с односторонними инициативами без координации с Францией, нарушает хрупкое равновесие между двумя европейскими гегемонами.

Де Грюйтер считает, что на протяжении последних нескольких лет существовало некое «разделение труда», которое устраивало как Париж, так и Берлин. При этом ФРГ могла игнорировать геополитику, сосредоточившись на экономике, тогда как Франция, как ядерная держава с мощной армией и местом в Совбезе ООН, могла уделять больше сил внешней политике.

Однако, как отметила обозреватель FP, с годами такие отношения становились все более и более «несбалансированными». Конфликт на Украине обострил «основополагающее расхождение» между государствами, «вызвав трения у обеих сторон», добавила Де Грюйтер, слова которой приводит РИА Новости.

Накануне стало известно, что вооруженные силы Германии проведут полномасштабную «военную оборонительную и оперативную подготовку» на случай прямого столкновения с Россией.

Евросоюз (ЕС) Франция Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте