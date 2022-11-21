Der Spiegel: Германия разработала план действий на случай войны с Россией

Фото: Pixabay

Вооруженные силы Германии проведут полномасштабную «военную оборонительную и оперативную подготовку» на случай прямого столкновения с Россией. Об этом пишет Der Spiegel, ссылаясь на конфиденциальный документ, подписанный главным инспектором немецких вооруженных сил Эберхардом Цорном.

По его мнению, РФ якобы представляет для ФРГ угрозу. В связи с этим официальному Берлину необходим план действий на случай войны.

— Нападение на Германию потенциально может произойти без предупреждения и будет иметь огромные, возможно, даже разрушительные последствия, — отметил он.

Представитель военного ведомства добавил, что Германии необходимо взять на себя ведущую роль в Европе и сделать свою армию более надежной, не полагаясь при этом на поддержку НАТО или Евросоюза. Согласно плану, к 2024 году бундесвер (германская армия — прим. «ВМ») должен сформировать по крайней мере одну полностью оснащенную дивизию.

Кроме того, обозреватели делового журнала WirtschaftsWoche Макс Бидербек-Кеттерер и Рюдигер Киани-Кресс считают, что германское государство может потерять свой суверенитет из-за закупок американского вооружения. Они уточнили, что военные компании Германии выражают беспокойство в связи с сотрудничеством с Вашингтоном в сфере поставок оружия.

Во вторник, 15 ноября, председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что силы быстрого реагирования ЕС численностью до пяти тысяч человек должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 году. По его словам, европейское объединение собирается частично взять под контроль своих наднациональных структур потоки средств на военные заказы, а также их распределение между предприятиями западного военно-промышленного комплекса.