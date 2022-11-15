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Боррель анонсировал появление сил быстрого реагирования ЕС в 2023 году

Евгений Белоусов
В мире
Боррель анонсировал появление сил быстрого реагирования ЕС в 2023 году
Фото: flickr/european_parliament

Силы быстрого реагирования Евросоюза (ЕС) численностью до пяти тысяч человек должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 году. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— Сегодня мы обсудим два оперативных сценария, в которых Евросоюз может задействовать свои Силы быстрого реагирования, — заявил он.

По словам Борреля, ЕС собирается частично взять под контроль своих наднациональных структур потоки средств на военные заказы, а также их распределение между предприятиями западного военно-промышленного комплекса, передает ТАСС.

14 ноября Боррель сообщил, что Евросоюз изучит уровень участия Белоруссии в спецоперации на Украине, содействие в работе будет оказывать представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

На территории Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности. За четыре дня до этого было объявлено о создании совместной российско-белорусской группировки войск.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил «Вечерней Москве», означает ли это, что союзник России в скором времени присоединится к спецоперации.

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