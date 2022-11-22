Продюсер трилогии «Крестный отец» скончался в США

The Godfather (1972) / Фото: GoneMovie.com

Один из продюсеров легендарного фильма «Крестный отец», снятого по одноименному роману Марио Пьюзо, Грэй Фредериксон скончался в Соединенных Штатах на 86-м году жизни. Об этом в понедельник, 21 ноября, написал журнал The Hollywood Reporter.

О скоропостижной смерти голливудского продюсера, долго время боровшегося с онкологией, сообщила журналистам его супруга, пишет ТАСС.

Фредериксон работал с именитым режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой над созданием трилогии фильмов об итальянской мафии в США. Также на его счету картина того же режиссера «Апокалипсис сегодня». На счету специалиста одна премия «Оскар» за продюсерскую работу над сиквелом «Крестного отца».

В начале июля стало известно, что на 83-м году жизни скончался актер Джеймс Каан, сыгравший в культовой картине одну из главных ролей — старшего сына Вито Корлеоне, Сонни.

Первая часть легендарной трилогии Копполы увидела свет в 1972 году. Главные роли в той картине исполнили Марлон Брандо и молодой Аль Пачино.