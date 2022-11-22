«Органы в состоянии закисления»: врач объяснил, чем опасен сидячий образ жизни

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При недостатке физической активности возникает повышенный риск обострения уже имеющихся хронических заболеваний и развития новых. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Последствия

По его словам, человеческий организм задуман природой так, что он нормально функционирует только при постоянном движении.

— Гиподинамия является одним из факторов развития гипертонической болезни, сахарного диабета и ожирения. Организм человека предрасположен для движения, вся система метаболизма, появления энергии, тепла заточена на то, чтобы двигаться. Все, что мы едим, утилизируется мышцами и органами, которые двигаются. Мы должны передвигаться, мигрировать из одного неблагоприятного участка в благоприятный. А не так, что мы сидим целыми днями, получаем стресс и его высиживаем, — объяснил врач.

Кондрахин отметил, что человеческий организм гораздо легче переносит стресс, когда находится в движении: в этом случае стресс «сгорает» в мышцах.

При сидячем образе жизни нарушается кровообращение, предупредил специалист.

— Когда человек сидит целыми днями, это приводит к тому, что все органы работают в состоянии постоянного закисления, нет обмена крови. В малом тазу, ногах кровь практически застаивается, при этом работают мозг, легкие и сердце — получается разобщение. Постепенно набирается жир, появляются живот и бедра — это как раз то, что организм не смог убрать. Организм со временем начинает сбоить, повышается давление, — рассказал Кондрахин.

Уже имеющиеся хронические заболевания при сидячем образе жизни будут находиться в благоприятных условиях для своего развития, подчеркнул медик. Отказываясь от физической активности, человек поддерживает ухудшение своего самочувствия. Со временем физические нагрузки начнут вызывать у него отрицательные ощущения.

Профилактика

Чтобы избежать проблем из-за малоподвижного образа жизни, важно не отказываться от физических нагрузок полностью, уверен Кондрахин.

— Должна быть ходьба, пусть она будет не меньше 30 минут в день, чтобы человек всегда находился в постоянном режиме. И чтобы всегда ощущение движения было в радость. Был такой маркетинговый ход у японской фирмы по продаже шагомеров — 10 тысяч шагов в день, пусть хотя бы эта цифра будет. Если есть возможность — лучше пройтись пешком, а не поехать на лифте. Не стоит забывать о зарядке и пробежках. В холодный сезон хорошим выбором будут лыжи, коньки, санки, снежки — все, что может дать человеку возможность двигаться, — порекомендовал врач.

При работе в офисе лучше периодически подходить к кулеру с водой — это и насытит организм жидкостью, и приведет его в движение. Раз в 15 минут можно встать от компьютера, сделать легкие движения ногами и руками — это тоже позволит разогнать кровь. После обеда необходимо прогуляться, чтобы не садиться сразу в кресло, заключил Кондрахин.