Косачев подверг Столтенберга жесткой критике за попытку втянуть НАТО в конфликт с РФ

Фото: Пресс-служба Совфеда

«Одержимым» западным политикам пора понять, что стремление к миру и поставка вооружений на Украину — взаимоисключающие и разнонаправленные действия, заявил во вторник, 22 ноября, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Так он отреагировал на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга увеличить поставки вооружений Киеву. По его словам, «больше смертей ради мира» — явно не та позиция, которая приблизит переговорный процесс.

Косачев также указал на противоречия в высказываниях генсека военного блока. Исходя из слов политика получается, что для начала движения к миру необходимо продолжать «заваливать Киев оружием», пока там есть люди, готовые его использовать. Тогда получается, что чем больше погибнет людей, тем ближе мирное решение конфликта, что в корне неверно, заметил парламентарий.

По словам сенатора, интересы и цели Украины и стран альянса далеко не идентичны, о чем утверждают даже внутри НАТО. Президент Владимир Зеленский хочет втянуть военный блок в конфликт, что явно не входит в планы западных стран.

И если Столтенберг в этой полемике занимает сторону Зеленского, то он действует против воли населения и потакает «безумной логике украинских авантюристов», которые выбирают между наказанием от местных нацистов и новой мировой войной, написал Косачев на своем канале в Telegram.

В минувший понедельник, 21 ноября, Столтенберг заявил, что странам блока необходимо расширять поставки оружия, средств противовоздушной обороны и горючего на Украину на фоне интенсивных ударов со стороны России.