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Эрдоган обвинил США в поддержке курдских вооруженных формирований в Сирии

Егор Провоторов
В мире
Эрдоган обвинил США в поддержке курдских вооруженных формирований в Сирии
Фото: tccb.gov.tr

За последние годы Вашингтон поставил тысячи грузовиков с боеприпасами курдским незаконным вооруженным формированиям в Сирии, пишет Анадолу со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкий лидер заметил, что такого политического курса придерживаются три американских администрации подряд. Он начался с момента прихода к власти Барака Обамы, он же продолжился при Дональде Трампе и остается неизменным при Джо Байдене.

По словам Эрдогана, Анкара уведомила Вашингтон о беспокойстве турецкого истеблишмента из-за сирийского вопроса. Он заметил, что поддержка, оказываемая американцами курдам в Сирии, формирует угрозу для южных границ Турции. Турецкий лидер подчеркнул, что американской стороне нечем ответить Анкаре.

— Мы продолжим действовать так, как того требует национальная безопасность Турции. Никаких уступок! Потому что любое изменение позиции сопряжено с проблемами для нашей страны, — резюмировал Эрдоган, слова которого приводит РИА Новости.

Накануне турецкий лидер заявил, что Анкара начала спецоперацию на севере Сирии в том числе и по причине того, что Москва якобы отказалась уничтожать террористов в этом регионе.

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