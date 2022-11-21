Эрдоган заявил об отказе России «выполнять свой долг» в Сирии

Фото: Администрация президента РФ

Турция начала спецоперацию на севере Сирии в том числе и по причине того, что Россия якобы отказалась уничтожать террористов в этом регионе. Такое заявление президента станы Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовала газета Daily Sabah.

— Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, которая, согласно нашей сочинской договоренности 2019 года, несет ответственность за уничтожение террористов на севере Ирака и Сирии, Москва отказывается выполнять свой долг, — отметил турецкий лидер.

По его словам, Анкара не станет молчать и сама примет меры в отношении террористов. Эрдоган подтвердил, что турецкие вооруженные силы нанесли 12 ударов в районе Кобани, и заявил, что спецоперация будет продолжена, передает Lenta.ru.

До этого стало известно, что турецкие войска проводят военно-воздушную операцию на севере Сирии и Ирака, которая направлена против террористических целей Рабочей партии Курдистана.

Позже Минобороны страны подтвердило информацию о проведении операции. По заявлению оборонного ведомства, ее целью служила нейтрализация членов РПК, а также Союза общин Курдистана и отрядов народной самообороны курдов.

Рабочую партию Курдистана обвиняют в причастности к теракту в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек, еще 81 пострадал. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».