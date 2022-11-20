Anadolu: Армия Турции проводит военную операцию против курдских сил в Сирии и Ираке

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Турецкие войска проводят военно-воздушную операцию против курдских сил на севере Сирии и Ирака. Об этом сообщило в воскресенье, 20 ноября, агентство Anadolu со ссылкой на военное командование.

— Турция проводит воздушную операцию против террористических целей РПК/YPG на севере Сирии и на севере Ирака, — говорится в сообщении.

13 ноября в одном из центральных районов Стамбула произошел взрыв. Минюст Турции заявил, что это был теракт. В результате погибли шесть человек, пострадали — более 80. Турецкие власти обвинили Рабочую партию Курдистана (РПК) в совершении теракта, но в самой партии не взяли на себя вину.

Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы». Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что осуждает исполнителей теракта, и пообещал, что все причастные к нему будут «наказаны по заслугам».

Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов рассказал «ВМ» о возможной цели террористов и источниках их финансирования теракта в Стамбуле. По его словам, РПК, главная подозреваемая организация, готова бороться с Турцией самыми разными методами, в том числе террористическими.