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Турция нанесла удары по курдским районам Сирии и Ирака после теракта

Александр Афонин
В мире
Турция нанесла удары по курдским районам Сирии и Ирака после теракта
Фото: Unsplash

Турецкие военные нанесли авиаудары по северным районам Ирака и Сирии, находящимся под контролем курдов. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого минобороны в воскресенье, 20 ноября.

Удары проводились в рамках операции «Коготь-меч». По данным оборонного ведомства, на указанных территориях располагались члены Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной на территории Турции и обвиняемой в теракте в Стамбуле.

Целью операции была нейтрализация членов данной организации, а также Союза общин Курдистана и отрядов народной самообороны курдов, передает РБК.

13 ноября в Стамбуле произошел теракт. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 81 прохожий пострадал. Через некоторое время появились сообщения о том, что полиция установила личность подозреваемой в организации взрыва.

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, женщина была сторонницей запрещенных в Турции и действующих в Сирии организаций — Рабочей партии Курдистана и Партии демократического единства. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов рассказал «ВМ» о возможной цели террористов и источниках их финансирования теракта в Стамбуле.

Турция Сирия Авиация Ирак
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