Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Ледяная корка»: синоптик Леус предупредил о непогоде в Москве 22 ноября

Анастасия Колоскова

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
«Ледяная корка»: синоптик Леус предупредил о непогоде в Москве 22 ноября
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В ближайшие дни столицу накроет непогода. Особенно неблагоприятные условия ожидаются во вторник, 22 ноября. Об этом сообщил «Вечерней Москве» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Столичный регион окажется под влиянием очередного активного южного циклона, образовавшегося над Балканами и наполненного большими запасами влаги и очень теплого воздуха, — объяснил синоптик.

По его словам, под влиянием теплого атмосферного фронта погода в Москве изменится уже ближайшей ночью. В столице будет идти снег, а ближе к утру возможны гололед и ледяные дожди.

Леус отметил, что на следующий день осадки сохранятся. Местами они усилятся и перейдут в мокрый снег. Синоптик предупредил, что на дорогах и тротуарах станет скользко. На деревьях и проводах возможно образование ледяной корки, что грозит падением деревьев и обрывом линий электропередачи. При этом в Москве сохранится небольшая минусовая температура.

В ночь на вторник в столице температура воздуха будет в пределах минус 3–5 градусов, а днем ожидается около нуля, заключил собеседник «ВМ».

Леус также рассказал, что на протяжении всей недели в Москве будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов.

Прогнозы Москва Осадки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте