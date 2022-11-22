«Ледяная корка»: синоптик Леус предупредил о непогоде в Москве 22 ноября

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В ближайшие дни столицу накроет непогода. Особенно неблагоприятные условия ожидаются во вторник, 22 ноября. Об этом сообщил «Вечерней Москве» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Столичный регион окажется под влиянием очередного активного южного циклона, образовавшегося над Балканами и наполненного большими запасами влаги и очень теплого воздуха, — объяснил синоптик.

По его словам, под влиянием теплого атмосферного фронта погода в Москве изменится уже ближайшей ночью. В столице будет идти снег, а ближе к утру возможны гололед и ледяные дожди.

Леус отметил, что на следующий день осадки сохранятся. Местами они усилятся и перейдут в мокрый снег. Синоптик предупредил, что на дорогах и тротуарах станет скользко. На деревьях и проводах возможно образование ледяной корки, что грозит падением деревьев и обрывом линий электропередачи. При этом в Москве сохранится небольшая минусовая температура.

В ночь на вторник в столице температура воздуха будет в пределах минус 3–5 градусов, а днем ожидается около нуля, заключил собеседник «ВМ».

Леус также рассказал, что на протяжении всей недели в Москве будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов.