Ледяной дождь, мороз и снег: синоптик Леус рассказал о погоде в Москве на этой неделе

Фото: «Вечерняя Москва»

На протяжении недели в столице будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов. Москвичей ждут изменения атмосферного давления и гололедица на дорогах. Об этом сообщил в беседе с «Вечерней Москвой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам собеседника «ВМ», в ближайшее время в столице возможна гололедица, а также возникновение ледяных дождей.

— На этой неделе в Москве будет неустойчивая погода. Особенно неблагоприятным будет вторник. Столичный регион окажется под влиянием очередного активного южного циклона, образовавшегося над Балканами и наполненного большими запасами влаги и очень теплого воздуха. Уже предстоящей ночью связанный с этим циклоном теплый атмосферный фронт начнет влиять на погоду столичного региона. Погода будет облачная, в ночные часы пройдет снег, ближе к утру возможны гололедные явления, не исключены ледяные дожди, — рассказал Леус.

Синоптик подчеркнул, что на протяжении вторника, 22 ноября, осадки сохранятся, местами они будут сильными и пройдут в виде мокрого снега. На дорогах и тротуарах будет скользко, на деревьях и проводах образуется ледяная корка, что может привести к падению деревьев и обрыву линий электропередачи.

По прогнозу специалистов, в столице сохранится небольшой мороз.

— Ближайшей ночью в Москве температура будет в пределах минус 3–5 градусов, в дневные часы — около нуля. В среду, 23 ноября, мы останемся под влиянием циклона, который будет медленно идти на восток. Осадки начнут ослабевать, они пройдут в виде снега и мокрого снега. Днем в среду температура начнет понижаться. В целом в течение суток это будет ноль — минус 2 градуса с сильной гололедицей, — объяснил синоптик.

Он подчеркнул, что в последующие дни столица окажется на периферии циклона. Погода будет облачной с неустойчивыми прояснениями, небольшим снегом и температурой, близкой к климатической норме: минус 2–5 ночью и минус 1–4 градуса днем.

По мнению специалиста, на этой неделе проблематично выделить самый холодный или теплый день.

— Завтра будет, наверное, самая холодная ночь, но день очень теплый. Я бы не стал на этой неделе делить дни на холодные и теплые, характер погоды довольно однообразный за исключением первых двух дней. Думаю, что непогода, которая ждет москвичей во вторник, перекроет впечатления от всей погоды этой недели, — считает собеседник «ВМ».

По словам синоптика, сегодня атмосферное давление близко к норме, но во вторник вечером оно окажется примерно на шесть–девять миллиметров ртутного столба ниже положенного. Дальше атмосферное давление начнет постепенно повышаться и к четвергу–пятнице превысит норму, уточнил специалист.

Как отметил Леус, заметных изменений высоты снежного покрова на этой неделе не ожидается.

— Сейчас высота снега в Москве — от 10 до 11 сантиметров. Завтра в утренние часы, скорее всего, снега станет немного больше. Но, несмотря на обилие осадков, я думаю, что существенно снежный покров не увеличится: прибавка должна быть в пределах одного–пяти сантиметров. В среду снег подтает и станет немного меньше. К концу недели, наверное, мы останемся в пределах 8–13 сантиметров, — спрогнозировал эксперт.

Сильных штормовых ветров на неделе быть не должно, уверен синоптик. При этом во вторник и среду ветровой режим будет малокомфортным: скорость восточного ветра составит 5–10 метров в секунду, а в порывах — до 12 метров в секунду, заключил Леус.