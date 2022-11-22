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Новый этап проекта «Списанные книги» стартует 6 декабря

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Новый этап проекта «Списанные книги» стартует 6 декабря
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В столице 6 декабря стартует 11-й этап проекта «Списанные книги», участие в котором примут 158 библиотек и их филиалов. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Библиотеки, расположенные в центре города, передадут москвичам более 56 тысяч книг, в ЮАО подготовили свыше 30 тысяч книг, в СВАО — более 28 тысяч, в СЗАО — свыше 21 тысячи, а в ЗАО отдадут примерно 13 тысяч книг.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо пройти регистрацию на сайте, выбрать нужную книгу и забронировать ее. На почту придет письмо о готовности заказа. Всего за сутки можно забронировать не больше 10 изданий, передает официальный сайт мэра Москвы.

В ряде библиотек города можно найти не просто книги, а и издания с личными автографами самих авторов. Например, в Центральной городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара есть сборник известного советского писателя Льва Кассиля, подписанный автором в 1967 году, а в библиотеке № 12 имени И. А. Бунина можно найти телеграммы от известных культурных деятелей.

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