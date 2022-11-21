Москвичам рассказали, чьи автографы хранятся в столичных библиотеках

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В некоторых столичных библиотеках можно найти не просто книги, но и издания с личными автографами самих авторов. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Их форзацы, титульные листы и авантитулы хранят автографы авторов — писателей и художников. За каждой подписанной книгой стоит своя история, — говорится в сообщении.

Так, в Центральной городской детской библиотеке имени А.П. Гайдара есть сборник известного советского писателя Льва Кассиля, подписанный автором в 1967 году. Помимо этого, в библиотеке № 12 имени И.А. Бунина можно найти телеграммы от известных культурных деятелей. Среди них был поэт и писатель Самуил Маршак:

— Дорогие друзья! Очень жалею, что болезнь мешает мне быть сегодня с вами. От души желаю библиотеке расти так же сказочно быстро, как она росла со времени возникновения. Шлю самый теплый привет и лучшие пожелания всем библиотекарям и юным читателям. Посылаю на память несколько книг, — говорится в публикации.

Более подробную информацию можно изучить на официальном сайте мэра Москвы.

Также горожанам посоветовали шесть книг для чтения с детьми. Для чтения с малышами эксперт посоветовала книги Ирины Зартайской «Когда твой папа — тигр» и Тамары Михеевой «Жили-были карандаши». Ребятам постарше Винник рекомендует прочитать «Асино лето» Тамары Михеевой и «Астровитянку» Николая Горькавого.

Кроме того, в культурном центре Ф. А. Искандера — библиотеке № 36 — в конце октября открылся мемориальный кабинет писателя. Личные вещи автора в читальню передала его вдова Антонина Михайловна Искандер.