В культурном центре Фазиля Искандера открылся мемориальный кабинет писателя

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В культурном центре Ф.А. Искандера — библиотеке № 36 в конце октября открылся мемориальный кабинет писателя. Личные вещи автора в читальню передала его вдова Антонина Михайловна Искандер.

В рамках экспозиции гости смогут увидеть не только личные вещи писателя, но и ощутить атмосферу, в которой он творил.

По словам заведующей культурным центром Ф.А. Искандера Валентины Гладковой, в кабинете москвичи смогут увидеть рабочий стол писателя, сделанный из дуба, его печатную машинку и подарки от друзей — сувенирные рога и тарелку.

Также в рамках экспозиции можно будет увидеть книги из личной библиотеки автора — там их насчитывается около 250.

Фазиль Искандер является одним из самых известных в мире абхазских писателей. Он родился в Сухуме в 1929 году. Читателям он известен по своим произведениям «Сандро из Чегема» и «Кролики и удавы», передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина стала самой посещаемой за последние 10 лет. За время выставки работы из этой экспозиции увидели порядка 400 тысяч человек. Кроме того, она также вошла в топ-3 самых посещаемых выставок музея за последние полвека.