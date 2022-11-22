Капремонт дома в неоклассическом стиле завершен на востоке Москвы

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

23, 4-я Парковая улица, Москва, Россия Карта всех событий

В рамках столичной программы капремонта жилого фонда специалисты завершили работы по обновлению дома № 23 на 4-й Парковой улице, построенного в неоклассическом стиле. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы во вторник, 22 ноября.

— Этот объект обладает сложным архитектурным декором и является одним из красивейших в районе Измайлово. Для того чтобы сохранить его первозданный облик, мы разработали уникальный проект проведения работ, учли все нюансы исторического здания, — сказал заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

Работы проводились в несколько этапов. Сперва специалисты промыли плоскости от загрязнений и произвели локальный ремонт кирпичной кладки. Затем они приступили к обработке стен антигрибковым раствором, восстановлению архитектурного декора и так далее.

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

До этого сообщалось, что рабочие завершили капитальный ремонт дома № 15, который был построен в Колокольниковом переулке в 1917 году в неоклассическом стиле. Работы также были разделены на несколько этапов.