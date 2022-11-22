Ефимов: Потребительские цены в Москве снижаются четвертый месяц подряд

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Четыре месяца подряд в Москве наблюдается дефляция. Так, в октябре потребительские цены снизились на 0,1 процента по сравнению с сентябрем. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Главными причинами этого является удешевление продовольственных и непродовольственных товаров за счет наращивания объемов внутреннего производства, восстановления логистических связей и комфортного для импортеров курса рубля, — заявил он.

По словам Ефимова, на цены также влияет осторожность москвичей после весеннего пика потребительской активности. Согласно данным департамента экономической политики и развития столицы, снижение цен происходит по всем направлениям, кроме услуг.

Так, непродовольственные товары подешевели на 0,19 процента, продовольственные — на 0,15 процента. Наиболее высокими темпами в октябре дешевели колбасные изделия, сыры, отдельные виды плодоовощной продукции, а также одежда, мебель и средства связи.

Самыми подешевевшими услугами стали туристические поездки: цены на путешествие в ОАЭ снизились на 4,1 процента, в Турцию — на 3,2 процента, а в Египет — на 3,1 процента.

Всего за прошедшие 10 месяцев 2022 года инфляция в столице составила 10,6 процента. Примечательно, что это ниже июньского пика на 1,2 процентного пункта, заключил заместитель столичного мэра.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что экономика столицы стабилизировалась после пандемии коронавирусной инфекции и кризисов. По его словам, большинство столичных компаний, в том числе задействованных в финансовом секторе, уже адаптировалось к нынешней ситуации и восстанавливают уровень прибыли, а уход иностранных предприятий из Москвы лишь открыл возможности для отечественных производителей.