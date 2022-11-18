Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин заявил о стабилизации столичной экономики

Георгий Соланович
Город
Собянин заявил о стабилизации столичной экономики
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Экономика Москвы стабилизировалась после пандемии коронавирусной инфекции и кризисов, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 18 ноября.

— Стабилизировалась — это же не значит, что все блестяще. Конечно, сложности есть в экономике. Было бы странно их отрицать. Но никакого обрушения, которое там прогнозировали отдельные эксперты, скажем так, в феврале месяце, в марте месяце, ужас-ужас, никакого ужаса не произошло, — подчеркнул глава города.

По его словам, большинство столичных компаний, в том числе задействованных в финансовом секторе, уже адаптировалось к нынешней ситуации и восстанавливают уровень прибыли, а уход иностранных предприятий из Москвы лишь открыл возможности для отечественных производителей.

При этом зарубежные инвестиции остались в столице, добавил Собянин. Его слова передает РИА Новости.

До этого глава города заявил, что экономика столицы в 2023 году выйдет на траекторию роста, а приток инвестиций в столицу составит больше семи процентов. Мэр также напомнил, что 11 октября на заседании президиума правительства столицы был одобрен прогноз социально-экономического развития Москвы на 2023–2025 годы.

Экономика Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Все мнения
О проекте