Собянин заявил о стабилизации столичной экономики

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Экономика Москвы стабилизировалась после пандемии коронавирусной инфекции и кризисов, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 18 ноября.

— Стабилизировалась — это же не значит, что все блестяще. Конечно, сложности есть в экономике. Было бы странно их отрицать. Но никакого обрушения, которое там прогнозировали отдельные эксперты, скажем так, в феврале месяце, в марте месяце, ужас-ужас, никакого ужаса не произошло, — подчеркнул глава города.

По его словам, большинство столичных компаний, в том числе задействованных в финансовом секторе, уже адаптировалось к нынешней ситуации и восстанавливают уровень прибыли, а уход иностранных предприятий из Москвы лишь открыл возможности для отечественных производителей.

При этом зарубежные инвестиции остались в столице, добавил Собянин. Его слова передает РИА Новости.

До этого глава города заявил, что экономика столицы в 2023 году выйдет на траекторию роста, а приток инвестиций в столицу составит больше семи процентов. Мэр также напомнил, что 11 октября на заседании президиума правительства столицы был одобрен прогноз социально-экономического развития Москвы на 2023–2025 годы.