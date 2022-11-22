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Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Косино-Ухтомском районе

Лейла Алиева
Происшествия
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Косино-Ухтомском районе
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Каскадная улица, 21Б Карта всех событий

Авария с участием частного пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошла в Косино-Ухтомском районе столицы. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Инцидент произошел в 7:35 на улице Каскадной в районе дома 21б. В результате ДТП никто из пассажиров автобуса коммерческого перевозчика не пострадал. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

В каждом направлении занято по одной полосе движения, а объезд места аварии осуществляется по полосе встречного движения.

Позже в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» появилась информация, что движение на участке удалось восстановить.

Еще одно ДТП произошло накануне в Подмосковье: автомобиль врезался в столб и загорелся.

Транспорт ДТП Район Косино-Ухтомский
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