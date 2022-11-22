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Вторник в столице может стать самым влажным 22 ноября за последние 73 года

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
Город
Вторник в столице может стать самым влажным 22 ноября за последние 73 года
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Самая мокрая погода для 22 ноября за последние 73 года прогнозируется в Москве во вторник. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— День может стать самым влажным 22 ноября за последние 73 года, с момента начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ. Пока в лидерах 22 ноября 1965 года, тогда выпало восемь миллиметров осадков, — отметил эксперт.

По его словам, во вторник в Москве ожидается от минус одного до плюс одного градуса, в Подмосковье — от минус трех до плюс двух градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит снижаться ниже нормы и составит 741 миллиметр ртутного столба.

Синоптик добавил, что в городе прогнозируется умеренная солнечная активность и неустойчивое геомагнитное поле.

Уже на следующий день в столице будут наблюдаться небольшие осадки и гололедица. Температура воздуха будет колебаться от нуля градусов утром до минус 1–3 градусов вечером, написал Леус в своем Telegram-канале.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» Михаил Леус рассказал, что на протяжении недели в столице будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов. Москвичей ждут изменения атмосферного давления и гололедица на дорогах.

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