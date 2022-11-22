Ефимов: Участок бывшей промзоны «Калибр» реорганизуют по проекту комплексного развития

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Участок бывшей промышленной зоны «Калибр» будет реорганизован в рамках проекта о комплексном развитии территорий. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Площадь подлежащей комплексному развитию территории в Останкинском районе составляет девять гектаров. Участок расположен между путями Ленинградского направления Московской железной дороги, Новомосковской и Шереметьевской улицами, — сказал он.

Заммэра добавил, что сегодня на территории промзоны находятся гаражи, автосервисы, склады и другие неиспользуемые помещения. В проект будет вложено почти 13 миллиардов рублей. По окончании работ в городе появится порядка 900 новых рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максима Гаман отметил, что в процессе работ специалисты построят 88 тысяч квадратных метров жилья и более 26 тысяч «квадратов» общественно-деловых и социальных объектов.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что территория в Беговом районе Москвы будет реорганизована по программе комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Там городское руководство планирует возвести общественно-деловую недвижимость.