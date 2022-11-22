Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Гостиницу построят в Даниловском районе Москвы на месте аварийного здания

Георгий Соланович
Город
Гостиницу построят в Даниловском районе Москвы на месте аварийного здания
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Автозаводская улица, 24 Карта всех событий

Госинспекция по недвижимости выявила ветхое строение в Даниловском районе Москвы. Специалисты надзорного органа совместно с собственником разработали план по демонтажу строения и дальнейшему использованию участка, сообщил начальник ведомства Иван Бобров во вторник, 22 ноября.

По его словам, земельный участок на Автозаводской улице был арендован организацией, однако территория и постройка на нем давно не использовались.

— Расположенное на нем строение площадью 456 квадратных метров находилось в полуразрушенном состоянии. Из-за серьезных повреждений объект был включен в перечень ветхого фонда, после чего совместно с собственником была составлена дорожная карта по его демонтажу. Владелец самостоятельно снес аварийное здание, — подчеркнул Бобров.

Он отметил, что арендатор в дальнейшем планирует построить на освободившейся территории гостиницу.

Строительство Отели Даниловский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте