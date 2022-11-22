Более 900 знаков безопасности заменили на столичных водоемах в преддверии зимы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты провели сезонную замену более 900 знаков безопасности на 257 водоемах Москвы в преддверии зимы. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

— Незадолго до образования льда специалисты «Мосводостока» убирают летние информационные щиты «Купаться запрещено!» и ставят зимние «Выход на лед запрещен!» для предупреждения несчастных случаев, — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что подобная замена знаков проводится два раза в год — в апреле и в ноябре.

Места установки и число знаков подбирают таким образом, чтобы хотя бы один из них был заметен с любой точки берега.

К примеру, на Патриарших и Чистых прудах были заменены по четыре знака, а Серебряно-Виноградном — 30 знаков, а на Царицынских прудах — 47 знаков, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

19 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица провела глобальную работу по переустройству городского хозяйства. По его словам, за последние пять–семь лет в городе создали новую систему, особенно в сфере эксплуатации дорог и уборки снега.