Собянин: Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва провела глобальную работу по переустройству городского хозяйства. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил глава города Сергей Собянин.

По его словам, за последние пять–семь лет в городе создали новую систему городского хозяйства, особенно в сфере эксплуатации дорог и уборки снега.

Собянин добавил, что в сфере коммунального хозяйства были созданы новые организации с эффективной техникой и системами контроля.

— Это сложная большая организационная работа, и вместо сотен мелких разрозненных, простите за такой сленг, полудохлых организаций появились мощные системные коммунальные предприятия города, — признался мэр в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что столица является мегаполисом, который достойнее многих других городов мира справляется с периодом холодов.

Так, например, Москва начала готовиться к зиме еще летом. Таким образом специалисты провели большой объем работы и подготовили жилой фонд и инженерные коммуникации к холодам, передали на официальном сайте мэра столицы.

Глава города также рассказал, что экономика Москвы стабилизировалась после пандемии коронавирусной инфекции и кризисов. По его словам, большинство столичных компаний, в том числе задействованных в финансовом секторе, уже адаптировалось к нынешней ситуации и восстанавливают уровень прибыли, а уход иностранных предприятий из Москвы лишь открыл возможности для отечественных производителей.