Дептранс Москвы призвал отказаться от поездок на личном автомобиле

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

На данный момент на столичных дорогах восемь баллов, водителям следует отказаться от поездок на личных автомобилях. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Москве идет мокрый снег, в связи с чем происходят небольшие аварии, а проведение строительных работ на дорогах также осложняет ситуацию. Движение в центр в настоящее время затруднено на Волгоградском и Рязанском проспектах, проспекте Андропова, Ленинградском и Ярославском шоссе, а также на МКАД.

— Вечером ожидаем до восьми баллов, при ухудшении погоды — девять. Будьте внимательны: держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим, не отвлекайтесь на гаджеты и аккуратнее на съездах с эстакад и мостов, — говорится в сообщении.

Для поездок по городу москвичей призвали пользоваться городским транспортом. Это поможет коммунальщикам оперативнее убрать улицы города и провести противогололедную обработку дорог, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что на протяжении недели в столице будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов. Москвичей ждут изменения атмосферного давления и гололедица на дорогах.