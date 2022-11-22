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Шестой детский сад возведут в поселении Московский

Лейла Алиева
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Шестой детский сад возведут в поселении Московский
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Московский Карта всех событий

Шестой детский сад на 350 воспитанников начали строить в составе жилого комплекса «Первый Московский». Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Застройщику выдано разрешение на строительство трехэтажного здания дошкольного учреждения, которое расположится на участке, где в будущем также построят школу на 1100 мест и новые корпуса жилого комплекса, — рассказал он.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, в рамках проекта инвестор построит и открыл пять детских садов на 1310 мест и три школы на 2750 учеников.

На первом этаже здания расположится четыре группы на 100 мест, медицинский блок, кухня и пост охраны, а на втором — пять групп на 125 мест, физкультурный зал и кабинет логопеда. На третьем этаже будет еще пять групп, музыкальный зал и кабинет психолога.

Также на территории детского сада построят общую спортивную зону и игровые площадки для каждой группы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Другой детский сад на 200 мест появится в поселке Марьино в поселении Филимонковском.

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