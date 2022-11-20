Детский сад на 200 мест возведут в поселке Марьино

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Филимонковское, посёлок Марьино Карта всех событий

В поселке Марьино в поселении Филимонковском начнется строительство детского сада на 200 мест. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В поселении Филимонковском строится несколько новых жилых микрорайонов, поэтому существующая социальная инфраструктура должна дополняться новыми объектами, в том числе образовательными учреждениями, — рассказал глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Площадь трехэтажного здания составит около трех тысяч квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

18 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что с начала года в Москве построено 29 детских садов и 18 школьных зданий, которые смогут принять более 16,5 тысячи детей.

Также стало известно о строительстве детсада в столичном районе Нагатино-Садовники. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что объект рассчитан на 300 детей.