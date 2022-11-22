Орнитолог Мишин рассказал, чем нельзя кормить птиц

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Птицы, которые живут в городе, сильнее других подвергаются опасности из-за нехватки корма или лакомств плохого качества. Орнитолог Вадим Мишин рассказал, чем нельзя подкармливать птиц зимой.

Эксперт отметил, что категорически запрещено кормить птиц плесневелым хлебом или другими испорченными продуктами. Для птиц такая пища опасна и может привести к гибели.

Мишин пояснил, что птицам можно давать любые орехи, кроме миндаля. Не рекомендуется оставлять в кормушке соленые или жареные орехи.

Также не стоит давать птицам семечки арбузов и косточки абрикосов, так как они содержат ядовитые вещества, которые не выводятся из организма, передает РИАМО.

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Недавно сообщалось, что на природных территориях Москвы можно встретить около 270 видов пернатых, из которых зимовать остаются лишь 90.