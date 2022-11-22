Госдума приняла заявление по расстрелу российских военнопленных украинскими боевиками

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума приняла заявление в связи с расстрелом украинскими боевиками российских военнопленных, в котором депутаты призвали парламенты стран мира осудить преступления киевского режима. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе ГД.

— Хладнокровные убийцы, открывшие огонь по безоружным лежащим военнопленным, были настолько уверены в своей безнаказанности, что провели видеофиксацию своих преступных действий, — передается в сообщении.

Парламентарии считают, что подобный инцидент представляет собой грубейшее нарушение международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.

Также депутаты призвали западные страны отказаться от поддержки «неонацистской идеологии» сегодняшней Украины, передает официальный сайт Государственной думы.

Видеоролик, о котором идет речь, появился в Сети 18 ноября. На кадрах видно, как ВСУ хладнокровно расстреливают безоружных российских солдат.

В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».