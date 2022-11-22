Электричество отключилось на станции МЦД Славянский бульвар

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Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Славянский бульвар Карта всех событий

На станции «Славянский бульвар» Московских центральных диаметров отключилось электричество в пассажирской зоне. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 22 ноября.

По информации ведомства, специалисты РЖД уже работают над восстановлением питания. На время ликвидации аварии створки турникетов открыты для свободного прохода пассажиров к поездам и выходам со станции.

В департаменте сообщили, что пассажиры, которые не смогли провалидировать карту «Тройка» на Славянском бульваре, для выхода в пункте назначения должны обратиться к контролерам, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что увеличились интервалы движения на Таганско-Краснопресненской линии метро из-за проверки состава.