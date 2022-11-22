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Увеличились интервалы движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии метро

Лейла Алиева
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Увеличились интервалы движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии метро
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия Карта всех событий

Интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро временно увеличены из-за проверки состава. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 22 ноября.

— На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Участок Замоскворецкой линии московского метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закрыли на полгода в связи с реконструкцией тоннеля. Зачем нужен ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».

После закрытия участка Замоскворецкой линии метро нагрузка на МЦД-2 и Павелецкое железнодорожное направление значительно увеличилась. В связи с этим дептранс вместе с ЦППК и РЖД принимают меры, чтобы поездки по железной дороге были быстрыми и удобными. Например, на МЦД-2 запустили шесть дополнительных поездов и экспрессы.

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