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Politico: Евросоюз может серьезно расширить санкционные списки россиян-физлиц

Евгений Жуков
В мире
Politico: Евросоюз может серьезно расширить санкционные списки россиян-физлиц
Фото: shutterstock

Еврокомиссия рассматривает расширение перечня лиц, в отношении которых могут быть введены ограничения в рамках нового пакета антироссийских санкций. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщило американское издание Politico.

В материале говорится, что страны Евросоюза подготовили «длинные списки имен», которые в настоящее время анализируются профильными экспертами Еврокомиссии.

Согласно данным издания, страны Прибалтики совместно с Польшей намерены убедить правительство других государств согласовать новые санкционные меры одновременно с потолком цен на российскую нефть.

Некоторые европейские дипломаты не поддержали данную инициативу, заявив, что набор рестрикций еще не готов и ситуация только осложнится при попытке увязать его с потолком цен.

До этого вице-премьер Российской Федерации Александр Новак рассказал, что Москва не будет поставлять нефть в страны, которые введут ценовой потолок на ресурс, и переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров или сократит добычу.

Он также добавил, что введение ценовых потолков на энергоресурсы и политизация энергетики в целом могут привести к проблемам с энергообеспечением.

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